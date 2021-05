Ilary Blasi Lancia La Bomba! Jeda Presto in Televisione!

(Di lunedì 10 maggio 2021) La conduttrice dell’isola dei famosi,uno scoop clamoroso! Il protagonista della notizia è, fidanzato di Vera Gemma, concorrente del famoso reality. Ecco dove vedremo prossimamente il giovane ragazzo! Indiscrezioni interessanti quelle messe in giro da, conduttrice dell’ultima edizione dell’ isola dei famosi. La bombata dallavede come protagonistail fidanzato di Vera Gemma, ex naufraga del game show di canale 5. Durante l’ultima puntata del Punto Z, rubrica condotta dall’opinionista Tommaso Zorzi, la conduttrice romana è intervenuta telefonicamente. Durante il collegamento, lasi lascia sfuggire in anteprima una notizia che lascia tutti senza parole! Il ...

...ed eliminato oggi 10 maggio Sarà una puntata davvero complicata quella di questa sera dell' Isola dei Famosi 2021 non tanto per il pubblico quando per la produzione e per la stessache ...Lunedì 10 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento cone la sua Isola dei Famosi 2021, e chissà se la conduttrice ascolterà le preoccupazioni dei tanti fan del programma per i troppi chili persi da alcuni naufraghi. Incognita anche sulla ...Isola 2021, diretta della puntata di oggi: tutti contro tutti. In studio arriva Vera Gemma. Nella puntata di stasera che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, avverrà ...Fariba Tehrani è una concorrente de L'Isola dei famosi 2021 , il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi . E' nota al ...