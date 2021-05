Il vino, Coldiretti e l’Unione Europea (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono tante le testate che hanno ripreso quanto sostenuto da Coldiretti, sia in italiano che in inglese. Vi riporto un po’ di titoli per farvi capire che tipo di potere abbia un’associazione come quella, e come l’informazione fatta male possa facilmente manipolare l’opinione pubblica. Il Sole 24 Ore: Proposta Ue per abbassare il grado alcolico: sì all’acqua nel vino Quotidiano Nazionale: Più acqua e meno alcol nel vino: ecco la proposta di Bruxelles Repubblica: “Togliamo l’alcol al vino”. La proposta della Ue che fa infuriare i viticoltori TgCom24: vino, l’accusa di Coldiretti: “La Ue vuole togliere alcol e aggiungere acqua” SkyTg24: vino senza alcol e diluito con l’acqua, la proposta della Ue che fa inorridire Coldiretti ANSA: vino, ... Leggi su butac (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono tante le testate che hanno ripreso quanto sostenuto da, sia in italiano che in inglese. Vi riporto un po’ di titoli per farvi capire che tipo di potere abbia un’associazione come quella, e come l’informazione fatta male possa facilmente manipolare l’opinione pubblica. Il Sole 24 Ore: Proposta Ue per abbassare il grado alcolico: sì all’acqua nelQuotidiano Nazionale: Più acqua e meno alcol nel: ecco la proposta di Bruxelles Repubblica: “Togliamo l’alcol al”. La proposta della Ue che fa infuriare i viticoltori TgCom24:, l’accusa di: “La Ue vuole togliere alcol e aggiungere acqua” SkyTg24:senza alcol e diluito con l’acqua, la proposta della Ue che fa inorridireANSA:, ...

MediasetTgcom24 : Vino, l'accusa di Coldiretti: 'La Ue vuole togliere alcol e aggiungere acqua' #vino - fattoquotidiano : Ora l'Unione europea vuole annacquare il vino per abbassare il tasso alcolico - braccioarmato : Perché ci vuoi mettere l'acqua?! A me basta un mignolo ma che sia di vino! #unmignolodivino - Sestopoterecom : Covid e chiusure, Coldiretti: oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti - straneuropa : Effetto @coldiretti Sull'onda della bufula del vino annacquato un giornale ricorda l’Ue che spiegò come un cetriolo… -