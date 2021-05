Il valore educativo della "terapia" del sudore (Di lunedì 10 maggio 2021) Il welfare italiano è passato, negli anni, dall’essere fanalino di coda in Europa, privo fino a pochissimi anni fa di una misura di contrasto alla povertà, a progettare (grazie all’input determinante del Terzo Settore e di una illuminata classe accademica, che ha vissuto in quella stagione il più alto tasso di politicità dell’ultimo ventennio) raffinate prese in carico nazionali e anche regionali (come la Puglia ha fatto ampiamente scuola con le sue edizioni del “Reddito di dignità”) della condizione di fragilità economica e sociale dei cittadini. Questo percorso ha significato una spesa assestata di circa sette miliardi di euro annui, al netto delle misure regionali. Essersi occupati di un tema di tale cogenza è certamente un merito della classe politica che si è assunta tale responsabilità, a cavallo degli ultimi governi che si sono succeduti. Non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Il welfare italiano è passato, negli anni, dall’essere fanalino di coda in Europa, privo fino a pochissimi anni fa di una misura di contrasto alla povertà, a progettare (grazie all’input determinante del Terzo Settore e di una illuminata classe accademica, che ha vissuto in quella stagione il più alto tasso di politicità dell’ultimo ventennio) raffinate prese in carico nazionali e anche regionali (come la Puglia ha fatto ampiamente scuola con le sue edizioni del “Reddito di dignità”)condizione di fragilità economica e sociale dei cittadini. Questo percorso ha significato una spesa assestata di circa sette miliardi di euro annui, al netto delle misure regionali. Essersi occupati di un tema di tale cogenza è certamente un meritoclasse politica che si è assunta tale responsabilità, a cavallo degli ultimi governi che si sono succeduti. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : valore educativo Il valore educativo della 'terapia' del sudore Per farlo bisogna aver chiaro che ogni misura di welfare non è mai rivolta al cittadino che la riceve, ma ha con sé un valore educativo, pedagogico popolare. Il primo valore da non sottacere mai è ...

Il valore educativo della "terapia" del sudore Il welfare italiano è passato, negli anni, dall'essere fanalino di coda in Europa, privo fino a pochissimi anni fa di una misura di contrasto alla povertà, a progettare (grazie ...

