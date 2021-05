Il tribunale nazionale antidoping rinvia gli atti, niente squalifica per Gasperini (Di lunedì 10 maggio 2021) Non è arrivata nessuna squalifica per l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Il tecnico potrà restare in panchina a guidare la squadra fino al termine della stagione e anche in Coppa Italia. Il tecnico era stato accusato di aver insultato un ispettore antidoping. La squalifica era stata richiesta dal procuratore Pierfilippo Laviani. Oggi pomeriggio si è svolta l’udienza, con Gasperini collegato in videoconferenza con i suoi legali. Il tribunale nazionale antidoping ha deciso di restituire gli atti. Sul suo sito, l’organo giudiziario scrive: “Il tribunale nazionale antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Non è arrivata nessunaper l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero. Il tecnico potrà restare in panchina a guidare la squadra fino al termine della stagione e anche in Coppa Italia. Il tecnico era stato accusato di aver insultato un ispettore. Laera stata richiesta dal procuratore Pierfilippo Laviani. Oggi pomeriggio si è svolta l’udienza, concollegato in videoconferenza con i suoi legali. Ilha deciso di restituire gli. Sul suo sito, l’organo giudiziario scrive: “Il, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento ...

