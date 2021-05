Il Rosario ogni giorno: 11 maggio in diretta dal Santuario della Vergine dei Poveri in Belgio (Di lunedì 10 maggio 2021) Undicesimo giorno col Rosario in collegamento ogni volta da un diverso Santuario mariano, per la preghiera di maggio voluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 maggio 2021) Undicesimocolin collegamentovolta da un diversomariano, per la preghiera divoluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la finepandemia, al Pontificio Consiglio per la PromozioneNuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera allaMaria, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

