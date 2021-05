Il rigore negato al Benevento sbarca in Parlamento. L’ira di Lady Mastella: Draghi riferisca (Di lunedì 10 maggio 2021) Il mancato rigore al Benevento nel macht perso 3-1 contro il Cagliari sbarca in Parlamento. A puntare sdegnata l’indice contro la scandalosa gestione del Var è Lady Mastella. Pronta a trasformare in una crociata politica il caso calcistico. Che ha scatenato fiumi di polemiche occupando le cronache sportive. E a denunciare l’ennesimo ‘complotto’ contro il Sud. rigore negato al Benevento, L’ira dei coniugi Mastella Raccogliendo l’indignazione del consorte, Clemente, sindaco di Benevento, Sandra Lonardo scende in campo. Annunciando addirittura una interrogazione parlamentare. Così mercoledì prossimo il Senato dovrà occuparsi del rigore negato al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Il mancatoalnel macht perso 3-1 contro il Cagliariin. A puntare sdegnata l’indice contro la scandalosa gestione del Var è. Pronta a trasformare in una crociata politica il caso calcistico. Che ha scatenato fiumi di polemiche occupando le cronache sportive. E a denunciare l’ennesimo ‘complotto’ contro il Sud.aldei coniugiRaccogliendo l’indignazione del consorte, Clemente, sindaco di, Sandra Lonardo scende in campo. Annunciando addirittura una interrogazione parlamentare. Così mercoledì prossimo il Senato dovrà occuparsi delal ...

