Il rifiuto da 35 milioni che può complicare i piani dell’Inter (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo scudetto è ormai alle spalle, l’Inter proiettata al futuro: Zhang parlerà alla squadra, la posizione dei calciatori è chiara Lo scudetto sembra già un ricordo lontano, per l’Inter è iniziata la missione futuro. Il presidente Zhang ha chiarito la linea della società: serve un importante taglio dei costi, quindi dai dirigenti a tecnico e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo scudetto è ormai alle spalle, l’Inter proiettata al futuro: Zhang parlerà alla squadra, la posizione dei calciatori è chiara Lo scudetto sembra già un ricordo lontano, per l’Inter è iniziata la missione futuro. Il presidente Zhang ha chiarito la linea della società: serve un importante taglio dei costi, quindi dai dirigenti a tecnico e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IlParadiso0 : RT @Putiferiax: Oggi sono andata al centro per #vaccinazioni mi volevano dare l'aspirina ma io gli ho detto : oh, siete matti ??! Ho firma… - friggitricee : RT @Putiferiax: Oggi sono andata al centro per #vaccinazioni mi volevano dare l'aspirina ma io gli ho detto : oh, siete matti ??! Ho firma… - Putiferiax : Oggi sono andata al centro per #vaccinazioni mi volevano dare l'aspirina ma io gli ho detto : oh, siete matti ??!… - MauroAsara : @andrea_puccini @RicSpada @CozzolinoSalvo Io mi rifiuto di credere che tutto ciò non fosse previsto. Grandi società… - rappys1 : @metaanto Già sono quelli che si strappano i capelli urlando come ossessi, tanti milioni poi non lo sono, mi rifiut… -