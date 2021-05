Il pronostico di Torino-Milan, 36a giornata di Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) La Serie A prosegue dopo un weekend infuocato con un turno infrasettimanale che promette di regalare altrettante emozioni. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata padroni di casa ospiteranno il Milan che arriva dallo straordinario successo contro la Juventus nel big match della scorsa giornata. Sfida molto importante per entrambe, anche se con obiettivi differenti. Di seguito il pronostico di Torino-Milan. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Sfida che come detto vale moltissimo per entrambe le squadre, impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi di classifica. I granata sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza, con il 18° posto occupato dal Benevento che è lontano 4 punti. Il 18 maggio il Toro giocherà il recupero della 25a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) LaA prosegue dopo un weekend infuocato con un turno infrasettimanale che promette di regalare altrettante emozioni. Allo Stadio Olimpico Grandei granata padroni di casa ospiteranno ilche arriva dallo straordinario successo contro la Juventus nel big match della scorsa. Sfida molto importante per entrambe, anche se con obiettivi differenti. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Sfida che come detto vale moltissimo per entrambe le squadre, impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi di classifica. I granata sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza, con il 18° posto occupato dal Benevento che è lontano 4 punti. Il 18 maggio il Toro giocherà il recupero della 25a ...

