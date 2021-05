Il primo ministro britannico Boris Johnson è indagato da una commissione parlamentare per il presunto pagamento illecito di una vacanza (Di lunedì 10 maggio 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson è sotto indagine da parte della commissione del Parlamento del Regno Unito che controlla il rispetto del codice di condotta dei parlamentari. L’indagine riguarda come Johnson abbia pagato una vacanza che aveva fatto durante Leggi su ilpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilè sotto indagine da parte delladel Parlamento del Regno Unito che controlla il rispetto del codice di condotta dei parlamentari. L’indagine riguarda comeabbia pagato unache aveva fatto durante

