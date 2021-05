Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10-14 maggio 2021: Cosimo vuole lasciare Milano ma Gabriella vacilla (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) Trasferimento in vista per Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 maggio alle 15.40 su Rai1, il rampollo deciderà infatti di scusarsi con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) per averlo incolpato dell’ipotetica morte di Achille Ravasi (Roberto Ferri) e, inconsapevole di essere stato ingannato dal commendatore, farà ammenda persino con il “rivale” in amore Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Tuttavia, in seguito a questi chiarimento, Cosimo sarà intenzionato a lasciare Milano per gettarsi la brutta storia alle spalle, ma la moglie Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) non sarà d’accordo con lui e sceglierà ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 10 maggio 2021)Bergamini (Alessandro Cosentini) Trasferimento in vista perBergamini (Alessandro Cosentini). Nelle puntate de Il, in onda da lunedì 10 a venerdì 14alle 15.40 su Rai1, il rampollo deciderà infatti di scusarsi con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) per averlo incolpato dell’ipotetica morte di Achille Ravasi (Roberto Ferri) e, inconsapevole di essere stato ingannato dal commendatore, farà ammenda persino con il “rivale” in amore Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Tuttavia, in seguito a questi chiarimento,sarà intenzionato aper gettarsi la brutta storia alle spalle, ma la moglieRossi (Ilaria Rossi) non sarà d’accordo con lui e sceglierà ...

