IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021

anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021: 

La vetrina vivente del PARADISO, con una modella che a mo' di manichino indossa la nuova collezione-mare, ottiene grande attenzione da parte del pubblico. 

La sempre maggiore vicinanza tra Armando e Gloria non sfugge a una gelosissima Agnese, che però fraintende tutto! 

Ludovica parla ad Armando e Marcello di un piano che sta cercando di attuare per far uscire di prigione Marcello. 

Grazie anche a un gesto altruistico di Nino, Rocco ha vinto la gara ciclistica e ora gli si ...

