Il nuovo talent su Alma Tv: la pizza è protagonista assoluta (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva su Alma Tv “pizza talent Show”. Tra i protagonisti c'è anche Raffaele Di Stasio, proprietario delle tre pizzerie Verace Assaje. pizza talent Show, quali saranno le migliori pizzerie italiane? Raffaele Di Stasio tra i protagonisti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva suTv “Show”. Tra i protagonisti c'è anche Raffaele Di Stasio, proprietario delle tre pizzerie Verace Assaje.Show, quali saranno le migliori pizzerie italiane? Raffaele Di Stasio tra i protagonisti su Notizie.it.

Advertising

TERZOTEMPO_INFO : L'intervista al nuovo volto dello Spazio Talent Soccer 2010 Denis Colosimo: «L'STS è un nuovo inizio'… - Com_Italiana : Dario D'Odorico | Senior Director Italy INDEED | parteciperà come Speaker al Forum Talent Acquisition, 13 maggio 20… - emi_bertelli : Fashion Diva: Nuovo Talent Show - VoceSpettacolo : Francesco Fiumarella, direttore del Premio Vincenzo Crocitti: il talent scout del nuovo millennio… - AttoriCastingit : Casting per nuovo talent 'Caffè con vista, in musica' - -