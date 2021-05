Il nuovo business di Amazon: la salute. Pronti i nuovi tamponi e la scalata alla Sanità (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Covid ha fatto ricchi molti, Amazon su tutti. Ma la sete di denaro non è mai abbastanza, e adesso il colosso di Jeff Bezos punta sul nuovo business: proprio quello della salute. “Grazie” alla pandemia, Amazon nel solo 2020 ha toccato quota 386 miliardi di dollari, un notevole +38% rispetto al 2019. Ed è notizia di questi giorni che ora la società ha creato un tampone naso-molecolare (Real-time RT-PCR test) per monitorare le condizioni di salute dei propri dipendenti rendendo più sicuri i luoghi di lavoro. Ma questo tampone, presto, sarà messo in commercio anche per tutti gli altri.



Il tampone – riporta affaritaliani.it – è stato creato dalla società STS Lab Holdco sulla scia di un altro test per il Covid-19 realizzato da BGI Genomics, società ...

