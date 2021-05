Il New York Liberty affianca atlete esperte ai nuovi talenti (Di lunedì 10 maggio 2021) Il New York Liberty ha chiuso la stagione 2020 non certamente come aveva previsto. La migliore giocatrice, Tina Charles, ha scelto la free agency e Asia Durr ha rinunciato dopo aver contratto COVID-19. L’acquisto di Sabrina Ionescu come prima scelta sembrava essere la mossa giusta e nella sua seconda partita Ionescu ha contribuito alla vittoria con 33 punti, sette rimbalzi e sette assist. Ma la sua stagione è stata interrotta dopo sole tre partite a causa di una distorsione alla caviglia di terzo grado. Il Liberty così non è mai entrato davvero nella competizione e ha concluso con il peggior record nella storia. L’esperienza si è aggiunta alla promettente gioventù Il successo della off-season ha visto il New York Liberty acquisire l’attaccante Natasha Howard e la guardia Sami Whitcomb dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Newha chiuso la stagione 2020 non certamente come aveva previsto. La migliore giocatrice, Tina Charles, ha scelto la free agency e Asia Durr ha rinunciato dopo aver contratto COVID-19. L’acquisto di Sabrina Ionescu come prima scelta sembrava essere la mossa giusta e nella sua seconda partita Ionescu ha contribuito alla vittoria con 33 punti, sette rimbalzi e sette assist. Ma la sua stagione è stata interrotta dopo sole tre partite a causa di una distorsione alla caviglia di terzo grado. Ilcosì non è mai entrato davvero nella competizione e ha concluso con il peggior record nella storia. L’esperienza si è aggiunta alla promettente gioventù Il successo della off-season ha visto il Newacquisire l’attaccante Natasha Howard e la guardia Sami Whitcomb dalla ...

folha : Morte de Paulo Gustavo repercute no New York Times, Guardian e Le Figaro - VanityFairIt : Oggi Kevin ha vent’anni, studia matematica e informatica al college e suona pianoforte e chitarra. Ma quando quello… - La7tv : #lariachetira @AlanFriedmanIT: 'In America sono state somministrate già 150 milioni di dosi e quelli che hanno pres… - Barry__Crump : RT @ginnygi: Ogni interpretazione di ever since New York merita un ripasso. Qui poi ride per chissà quale motivo. Una volta vorrei avere… - MaxxGhe : 10/05/1974. I biglietti per la serata dei THE WHO al Madison Square Garden di New York vengolo 'polverizzati' nel g… -