Il Mosap arriva in Puglia e cerca segretari provinciali

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia,intra i poliziotti in servizio nei vari uffici delle diverse Questure. Una necessità nata dalla enorme crescita che ha caratterizzato nell’ultimo anno l’organizzazione sindacale. E’ stato l’unico infatti, ad avere il minor numero di disdette e a registrare una crescita di oltre il 23%. “Abbiamo iniziato dalla, terra d’origine del nostro presidente Nicola Tanzi, che ci affiancherà nella gestione delle segreterie e nell’attività sindacale a livello locale” spiega ilo Generale Fabio Conestà.“Vogliamo essere presenti in ogni provincia, essere la voce dei colleghi, con uno spirito collaborativo e propositivo. Non è nella natura del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mosap arriva

Tarantini Time

La linea duraanche dai sindacati della Polizia di Stato . ' Gravissimi e vergognosi i testi ... fa sapere Fabio Conestà , segretario generale del(movimento sindacale autonomo di polizia),...La linea duraanche dai sindacati della Polizia di Stato . ' Gravissimi e vergognosi i testi ... fa sapere Fabio Conestà , segretario generale del(movimento sindacale autonomo di polizia),...L’episodio in un bar di Corigliano-Rossano. L’esercizio chiuso per cinque giorni. Il sindacato Mosap: «Le regole valgono per tutti, ma tra le forze dell’ordine deve esserci collaborazione» ...Non arriva il buon esempio da parte di chi dovrebbe essere in prima linea contro il Covid. Nel mare di multe e sanzioni per il mancato rispetto delle ...