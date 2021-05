“Il mondo nuovo”, il nuovo singolo di Francesco Bianconi (Di lunedì 10 maggio 2021) foto di Laura Villa BaroncelliMILANO – E’ uscito “Il mondo nuovo”, uno dei brani inediti contenuti in “Forever” in Technicolor l’opera completa del primo progetto solista di Francesco Bianconi che verrà pubblicato il 28 maggio in doppio vinile e su tutte le piattaforme digitali, per BMG. Il brano è uscito sulle piattaforme digitali e su YouTube con un video ideato da Bianconi insieme ad Andrea Rabuffetti. “Il mondo nuovo è una canzone prodotta da Amedeo Pace, suonata da me, Thomas Bartlett, Enrico Gabrielli, e dal Balanescu Quartet”, racconta Francesco Bianconi. “È un pezzo strano, sinuoso e misterioso, che forse non avevo capito subito neanche io. La musica è nata velocemente durante una sessione di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 maggio 2021) foto di Laura Villa BaroncelliMILANO – E’ uscito “Il”, uno dei brani inediti contenuti in “Forever” in Technicolor l’opera completa del primo progetto solista diche verrà pubblicato il 28 maggio in doppio vinile e su tutte le piattaforme digitali, per BMG. Il brano è uscito sulle piattaforme digitali e su YouTube con un video ideato dainsieme ad Andrea Rabuffetti. “Ilè una canzone prodotta da Amedeo Pace, suonata da me, Thomas Bartlett, Enrico Gabrielli, e dal Balanescu Quartet”, racconta. “È un pezzo strano, sinuoso e misterioso, che forse non avevo capito subito neanche io. La musica è nata velocemente durante una sessione di ...

