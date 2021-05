Il Milan ha affondato la Juventus di Pirlo

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Oggi è facile dire che la vittoria contro lasia stata la più bella e importante della stagione del. Era uno scontro diretto e ha cambiato in modo evidente la classifica, il risultato è rotondo e tiene in vantaggio i rossoneri negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti con la squadra di Andrea, e ad aggiungere valore ci sono il sollievo per aver interrotto una serie di sconfitte che a Torino andava avanti da dieci anni e il modo in cui è arrivato il successo, dominando il piano tattico anche senza una chiara superiorità nel bilancio tra occasioni create e concesse. Era già capitato che ilsi schierasse con il 4-4-2. Per esempio contro il Manchester United, ma in quel caso tra i rossoneri c’erano diverse assenze e il cambio di sistema era servito innanzitutto per pressare meglio la ...