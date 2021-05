IL MATTINO – Lavoro di diplomazia, Chiavelli prova a tenere Gattuso al Napoli. Il retroscena (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Chiavelli è l’uomo dei contratti e sta provando a far restare Gennaro Gattuso al Napoli, è quanto scrive Il MATTINO. L’amministratore delegato della SSCN è una figura ‘misteriosa’ che praticamente non appare mai in pubblico, ma che ha comunque una grande influenza sulle scelte della società. E’ un uomo di cui Aurelio De Laurentiis si fida, cosa non semplice. Così se Chiavelli sta provando a convincere De Laurentiis a tenere Gattuso al Napoli, allora qualche speranza resta ancora. Certo la distanza da colmare è davvero molto ampia. Presidente e allenatore da tempo hanno firmato una pace armata per il bene del Napoli. Stesso obiettivo, stessa voglia, ma a fine stagione si sono promessi di dirsi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) Andreaè l’uomo dei contratti e stando a far restare Gennaroal, è quanto scrive Il. L’amministratore delegato della SSCN è una figura ‘misteriosa’ che praticamente non appare mai in pubblico, ma che ha comunque una grande influenza sulle scelte della società. E’ un uomo di cui Aurelio De Laurentiis si fida, cosa non semplice. Così sestando a convincere De Laurentiis aal, allora qualche speranza resta ancora. Certo la distanza da colmare è davvero molto ampia. Presidente e allenatore da tempo hanno firmato una pace armata per il bene del. Stesso obiettivo, stessa voglia, ma a fine stagione si sono promessi di dirsi ...

Ultime Notizie dalla rete : MATTINO Lavoro Ada Alberti Oroscopo: 10 al 14 maggio 2021 a Mattino 5 - Video Mediaset La Alberti si è collegata con il contenitore del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Vediamo cosa succederà in amore e lavoro per i segni zodiacali. Tante le novità ...

'Italiano all'estero', il nuovo singolo di Davide Zilli: l'intervista Questo lavoro anticipa l'album in uscita a giugno, cosa ci attende? L'album sarà un puzzle di ... Professore di Italiano al mattino, pianista - cantautore di sera, come coniughi queste due attività? ...

Confindustria: accordo sul lavoro e un patto pubblico-privato ilmattino.it infortuni sul lavoro verona Verona, infortunio sul lavoro: operaio si ferisce con una motosega. Infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 10 in una ditta di via Lugagnano…Read More? ...

Travolse ciclista l’8 maggio che poi morì a Treviso, identificato il pirata «Già da domenica mattina eravamo in possesso di chiare immagini ... L’impegno degli investigatori, al lavoro per tutta la notte tra sabato e domenica, ha portato in poche ore alla soluzione ...

