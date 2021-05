Il libro della vergogna della Provincia di Trento: la terrorista Mara Cagol tra le donne da ricordare (video) (Di lunedì 10 maggio 2021) Immaginate un libro che, tra qualche anno, inserisca Matteo Messina Denaro tra i siciliani illustri. Oppure una pubblicazione della Provincia di Firenze che inserisca Pietro “il mostro” Pacciani tra le personalità memorabili della città toscana. Alla Provincia di Trento con Mara Cagol hanno fatto una operazione di livello non troppo dissimile. Studiare la terrorista alle scuole medie del Trentino Nel libro “33 trentine”, infatti, dedicato alle scuole medie, ci sono le donne di rilievo del territorio, c’è anche Mara Cagol. Accanto alle eccellenze che hanno attraversato il tempo grazie al loro impegno nell’arte, nella scienza e nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Immaginate unche, tra qualche anno, inserisca Matteo Messina Denaro tra i siciliani illustri. Oppure una pubblicazionedi Firenze che inserisca Pietro “il mostro” Pacciani tra le personalità memorabilicittà toscana. Alladiconhanno fatto una operazione di livello non troppo dissimile. Studiare laalle scuole medie del Trentino Nel“33 trentine”, infatti, dedicato alle scuole medie, ci sono ledi rilievo del territorio, c’è anche. Accanto alle eccellenze che hanno attraversato il tempo grazie al loro impegno nell’arte, nella scienza e nella ...

Advertising

DSantanche : Mi spiegate come funziona la storia della censura? La censura su #Fedez no ma quella al libro della #Meloni è resis… - davidefaraone : A me una libraia che decide di non vendere il libro della #Meloni, come dice lei, per “scopi educativi”, più che ed… - davidefaraone : Il presidente della Repubblica depone una corona in via Caetani sotto la lapide di Aldo Moro assassinato dalle BR.… - sissiisissi2 : RT @Moonlightshad1: Quando Casalino partecipò per qualche giorno ai talk show presentando il suo libro venne attaccato da tutti. Oggi il l… - PasaSaviano : RT @Moonlightshad1: Quando Casalino partecipò per qualche giorno ai talk show presentando il suo libro venne attaccato da tutti. Oggi il l… -