Il lato oscuro dei Rich Kids di Instagram | ragazza uccisa dopo aver rifiutato un threesome?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unadi 26 anni è stata trovata morta nel suo appartamento: si sospetta che possa essere stataperun. Mayra Zulfiqar, 26enne britannica laureata in Legge, qualche mese fa è andata in Pakistan per presenziare al matrimonio di parenti (la famiglia è originaria di quelle parti) epartecipato alla festa ha deciso di trasferirsi in pianta stabile. La sua permanenza in Pakistan, però, è durata solo due mesi ed è finita in tragedia. Qualche giorno fa le autorità pachistane, invitate a controllare il suo stato di salute hanno forzato la porta d’ingresso del suo appartamento e l’hanno trovata deceduta, in un lago del suo stesso sangue. Gli agenti non hanno dubbio che si sia trattato di un omicidio, la vittima è ...