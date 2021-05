Il giurato: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 10 maggio 2021) Il giurato: trama, cast e streaming del film Questa sera, 10 maggio 2021, su La7 va in onda Il giurato (The Juror), film thriller americano del 1996 diretto da Brian Gibson, interpretato da Demi Moore e Alec Baldwin e tratto dall’omonimo romanzo di George Dawes Green del 1995. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Annie Laird è una scultrice che vive a New York con suo figlio Oliver e viene selezionata per essere un giurato nel processo del boss Louie Boffano, che è accusato di aver ordinato l’omicidio di Salvatore Riggio. Un giorno conosce Mark Cordell, meglio conosciuto come “Il Maestro”, enforcer di Boffano e anche l’autore reale dell’omicidio di Riggio e comincia a ricattarla affinché lei convinca la giuria ad assolvere Boffano, o farà uccidere lei e Oliver. Annie riesce a ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Il: trama, cast e streaming delQuesta sera, 10 maggio 2021, su La7 va in onda Il(The Juror),thriller americano del 1996 diretto da Brian Gibson, interpretato da Demi Moore e Alec Baldwin e tratto dall’omonimo romanzo di George Dawes Green del 1995. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Annie Laird è una scultrice che vive a New York con suo figlio Oliver e viene selezionata per essere unnel processo del boss Louie Boffano, che è accusato di aver ordinato l’omicidio di Salvatore Riggio. Un giorno conosce Mark Cordell, meglio conosciuto come “Il Maestro”, enforcer di Boffano e anche l’autore reale dell’omicidio di Riggio e comincia a ricattarla affinché lei convinca la giuria ad assolvere Boffano, o farà uccidere lei e Oliver. Annie riesce a ...

