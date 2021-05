Il Giudice Sportivo squalifica fino a fine campionato il direttore sportivo del Benevento (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha dato una dura stangata al direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Il dirigente ieri aveva protestato con violenza per l’arbitraggio della partita tra Cagliari e Benevento. Il Giudice sportivo lo ha punito con una multa di 10mila euro e la squalifica fino a fine campionato. squalifica A TUTTO IL 25 MAGGIO 2021 ED AMMENDA DI € 10.000,00 FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Il, Gerardo Mastrandrea, ha dato una dura stangata aldel Benevento, Pasquale Foggia. Il dirigente ieri aveva protestato con violenza per l’arbitraggio della partita tra Cagliari e Benevento. Illo ha punito con una multa di 10mila euro e laA TUTTO IL 25 MAGGIO 2021 ED AMMENDA DI € 10.000,00 FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti ...

