Il futuro siamo noi, clip esclusiva del film di Gilles de Maistre (Di lunedì 10 maggio 2021) Il futuro siamo noi racconta le storie di bambini coraggiosi e forti provenienti da tutto il mondo: ecco in esclusiva una clip del film che giovedì 13 maggio arriva nelle sale italiane Il futuro siamo noi, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è stato presentato come evento speciale Alice nella Città - Festa del Cinema di Roma 2020. Il film, che racconta le storie di bambini coraggiosi e forti provenienti da tutto il mondo, arriverà nelle sale italiane il 13 maggio con il patrocinio di UNICEF e UNESCO. Nella video clip che potete vedere sopra facciamo conoscenza con Khloe, una bambina di 11 anni che aiuta gli indigenti a Los Angeles. "Qualsiasi cosa serve a me serve ...

