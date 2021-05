Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu, eroe triste ed elegantissimo che non perdona (Di lunedì 10 maggio 2021) Chi sente il bisogno di iniziare la settimana con una storia di vendetta condita di arti marziali, armi da fuoco e adrenalina sarà accontentato da Italia 1. Oggi, lunedì 10 maggio, in onda in prima serata c’è John Wick (2014), primo capitolo della celebre saga action diretta da Chad Stahelski. Protagonista assoluto Keanu Reeves, che con questo franchise è tornato alla ribalta con un ruolo ormai leggendario. Keanu Reeves, carriera e amori guarda le foto John Wick, la trama Promemoria: prima di far irruzione a casa di qualcuno, meglio accettarsi che ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Chi sente il bisogno di iniziare la settimana con una storia di vendetta condita di arti marziali, armi da fuoco e adrenalina sarà accontentato da Italia 1. Oggi, lunedì 10 maggio, in onda in prima serata c’è John Wick (2014), primo capitolo della celebre saga action diretta da Chad Stahelski. Protagonista assolutoReeves, che con questo franchise è tornato alla ribalta con un ruolo ormai leggendario.Reeves,e amori guarda le foto John Wick, la trama Promemoria: prima di far irruzione a casa di qualcuno, meglio accettarsi che ...

