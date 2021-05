Il dramma di Brando Giorgi: “Ho rischiato di perdere la vista” (Di lunedì 10 maggio 2021) Brando Giorgi ha dovuto interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi per sottoporsi ad un’operazione d’urgenza ad un occhio. A causa di un distacco della retina Brando Giorgi ha dovuto lasciare l’Honduras e rientrare in tutta fretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, ha confessato a Domenica Live – dove si è presentato con degli occhiali scuri per via del delicato intervento da lui subito – e ha aggiunto: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”. Brando GiorgiBrando ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 10 maggio 2021)ha dovuto interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi per sottoporsi ad un’operazione d’urgenza ad un occhio. A causa di un distacco della retinaha dovuto lasciare l’Honduras e rientrare in tutta fretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, ha confessato a Domenica Live – dove si è presentato con degli occhiali scuri per via del delicato intervento da lui subito – e ha aggiunto: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”....

