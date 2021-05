Il dolcissimo testamento di Paolo Rossi alle sue figlie | rose rosse e un bigliettino

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono passati cinque mesi da quando il mondo del calcio e l’Italia intera hanno dovuto dare l’addio al calciatore campione del mondo.– ribattezzato Pablito – è morto a 64 anni, stroncato da un male incurabile. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di molti tifosi, ma soprattutto in quelli di sua moglie, Federica Cappelletti e dei suoi tre figli, Alessandro (avuto nel suo primo matrimonio), Sofia Elena e Maria Vittoria. Eppure,è ancora lì con loro – e non solo nel cuore e nella memoria – ma anche con la sua stessa presenza, voluta dal calciatore per rendere meno insopportabile la sua assenza nella vita dei suoi cari. Neldel giocatore, infatti, c’è una richiesta specifica alla moglie Federica, quello di lasciare...