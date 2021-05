Il demografo Della Pergola: 'Israele reagirà, l'occidente non dica che è eccessivo' (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli scontri che stanno interessando nuovamente i palestinesi e gli israeliani non può lasciare indifferente l'occidente, da sempre alleato di Israele. "Israele avrà una reazione forte contro Hamas", ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli scontri che stanno interessando nuovamente i palestinesi e gli israeliani non può lasciare indifferente l', da sempre alleato di. "avrà una reazione forte contro Hamas", ...

