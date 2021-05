Il Covid continua a produrre risultati negativi sugli affitti

(Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO – Ila far sentire i suoi effetti soprattutto sul mercato delle locazioni. Anche nella seconda parte dell’anno il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha richiamato nelle località di origine tanti studenti e lavoratori fuori sede determinando una minore domanda e, allo stesso tempo, il mancato ritorno dei turisti ha rafforzato l’aumento di offerta. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha registrato un’ulteriore contrazione dei canoni di locazione: -1,4% per monolocali e bilocali e -1,3% per i trilocali nelle Grandi Città; infatti, è proprio in queste realtà che si è avuto il ribasso più importante. Spicca Milano, dove i canoni di locazione hanno perso più che altrove: -6,2% i monolocali, -6,8% i bilocali e -6,5% i trilocali. Nei capoluoghi di provincia il fenomeno si è avvertito meno e i valori degli ...

...450mila over 50 prenotati per il vaccino Sono 438.675 le prenotazioni per il vaccino anti- ... illustrando un risultato che lui stesso definisce un 'record per una Regione chea ......scorrette relative alla cancellazione di voli in seguito alle limitazioni legate al. Nel ... pur con le difficoltà di un quadro normativo inevoluzione'. La compagnia 'è in netto ...Lo sapevate? Il 10 maggio del 1944 l'autore del Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry, arrivò in Sardegna ...