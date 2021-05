Il caso Juve e le anomalie del campionato (Di lunedì 10 maggio 2021) Altri dieci giorni di Serie A, tra campo e polemiche. Stasera il Napoli apre il 36esimo turno contro l’Udinese. Successo obbligato per i campani (sicuri della Champions con tre successi nelle ultime tre) nell’antipasto delle partite settimanali che potrebbero segnare il cammino di Andrea Pirlo alla Juventus. C’è il Sassuolo, la sua voglia di Europa e poi l’Inter campione d’Italia degli ex Conte e Marotta tra i bianconeri (quinti in classifica) e la debacle dell’assenza alla prossima Champions League. E’ … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Altri dieci giorni di Serie A, tra campo e polemiche. Stasera il Napoli apre il 36esimo turno contro l’Udinese. Successo obbligato per i campani (sicuri della Champions con tre successi nelle ultime tre) nell’antipasto delle partite settimanali che potrebbero segnare il cammino di Andrea Pirlo allantus. C’è il Sassuolo, la sua voglia di Europa e poi l’Inter campione d’Italia degli ex Conte e Marotta tra i bianconeri (quinti in classifica) e la debacle dell’assenza alla prossima Champions League. E’ … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

