Il Benevento guarda avanti e carica: «Crediamoci» – FOTO

Dopo una domenica difficilissima condita dalla sconfitta contro il Cagliari e dallo sfogo del presidente Vigorito, il Benevento guarda avanti

Dopo una domenica difficilissima – condita dalla sconfitta nello spareggio salvezza contro il Cagliari e dallo sfogo del presidente Vigorito – il Benevento prova a guardare avanti. Il club campano ha augurato buona settimana a tutti i suoi tifosi caricandoli in vista delle ultime tre partite di campionato. Il messaggio è chiaro: «Crediamoci».

Crediamoci #MondayMotivation by spieziatyres #Insieme #BeneventoCalcio #ForzaStrega pic.twitter.com/cQMmrsHBwL
— Benevento Calcio (@bncalcio) May 10, 2021

