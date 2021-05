I golpisti birmani dichiarano «terrorista» il governo di unità nazionale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : golpisti birmani

Il Manifesto

... chi scende in piazza a contestare i, a cantare con i fiori in mano e le chitarre ... se per noi è difficile l'arte della pazienza, guardiamo alla lezione che ci viene dai resistenti." ...Le rimesse inviate dalla diaspora di 4 milioni diall'estero (residenti soprattutto in ... I militaridiscendono da quelli che negli anni '70 e '80 svalutarono alcune banconote su ...La giunta vive grazie a 28 miliardi di dollari l’anno in valuta estera fornita dalle multinazionali operative nel paese. Come Eni e Total. Ma se la prima ha subito precisato di non avere attività oper ...La giornata mondiale della rivoluzione di primavera del Myanmar è organizzata da tutte le Comunità Birmane del mondo che protesteranno lo stesso giorno per mettere fine al golpe e scongiurare la guerr ...