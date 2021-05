I furbetti della quarantena: scalo in Turchia per evitare i costosi Covid hotel. Ma le regole sono cambiate (Di lunedì 10 maggio 2021) Cambio di strategia per i turisti che vogliono rientrare in Gran Bretagna. Le regole anti - Covid sono cambiate e anche la Turchia è stata inserita nella lista rossa dei Paesi a rischio. in molti sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Cambio di strategia per i turisti che vogliono rientrare in Gran Bretagna. Leanti -e anche laè stata inserita nella lista rossa dei Paesi a rischio. in molti...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: I furbetti della quarantena: scalo in #turchia per evitare i costosi #covid hotel. Ma le regole sono cambiate - leggoit : I furbetti della quarantena: scalo in #turchia per evitare i costosi #covid hotel. Ma le regole sono cambiate - CalosiGuido : …da furbetti della retorica ha, francamente, stancato. Per molti motivi. Intanto, perché considera gli altri stupid… - wastetires : RT @RibModerato: Cose di cui non me ne frega un cazzo: - Il figlio di Grillo - Gli sbalzi ormonali di Fedez - Il libro della Meloni - Patri… - Sabrina24989702 : @LegaCamera Occorre riforma della Giustizia immediata!!! Anche una riforma sui controlli in tutti i ruoli e settori… -