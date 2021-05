I funerali di Luana | il lutto della Toscana Monica Guerritore | Tradita dalla sicurezza

(Di lunedì 10 maggio 2021) IdiD'Orazio : l'ultimo saluto alla ragazza morta in provincia di Prato , a Oste di Montemurlo, in un incidente sul lavoro in fabbrica . Una vicenda che lascia sotto choc l'Italia. A ...

Ultime Notizie dalla rete : funerali Luana

di, l'ingresso del feretro in chiesa e il lungo applauso / ...diD'Orazio : l'ultimo saluto alla ragazza morta in provincia di Prato , a Oste di Montemurlo, in un incidente sul lavoro in fabbrica . Una vicenda che lascia sotto choc l'Italia. A ...Non è un lunedì qualunque a Pistoia. Il ricordo di Luana D’Orazio, la giovane operaia, appena 22enne e mamma di un bambino di cinque, morta in una fabbrica tessile a Montemurlo, entra anche nelle ...Si sono tenuti oggi i funerali di Luana D'Orazio, la 22enne morta in un'azienda tessile dopo che un orditoio l'ha trascinata dentro, schiacciandole il ...