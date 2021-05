I funerali di Luana | il lutto della Toscana Monica Guerritore | Sono qui per omaggiarla

(Di lunedì 10 maggio 2021) IdiD'Orazio : l'ultimo saluto alla ragazza morta in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo, in un incidente sul lavoro in fabbrica. Una vicenda che lascia sotto choc l'Italia. A ...

Ultime Notizie dalla rete : funerali Luana

Confindustria Toscana Nord ha raccomandato a tutte le imprese associate di Lucca, Pistoia e Prato di dedicare un minuto di silenzio in corrispondenza con idi. Anche il Comune di ...di, parla il sindaco di Montemurlo, Calamai / ...Bandiere a mezz'asta, saracinesche abbassate e un minuto di silenzio in memoria di Luana D'Orazio. La Toscana è a lutto per l'ultimo saluto alla giovane operaia stritolata da un macchinario tessile in ...Si celebrano nella parrocchia del Cristo Risorto di Agliana, in provincia di Pistoia, i funerali di Luana D'Orazio, la giovane operaia di Prato che ha perso la vita stritolata in un macchinario tessil ...