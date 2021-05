I 34 casi di trombosi dopo il vaccino AstraZeneca in Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) In Italia, finora, sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza 29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche. E 5 casi di trombosi venose in sede atipica, segnalate dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid Vaxzevria di AstraZeneca. La maggior parte di questi eventi (22 casi 65%) ha interessato le donne con un’età media di circa 48 anni. Solo in un terzo dei casi circa gli uomini (12 casi, 35%) con un’età media di circa 52 anni. Il tempo medio di insorgenza è stato di circa 8 giorni dopo la somministrazione della prima dose. E’ quanto emerge dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Agenzia Italiana del farmaco. Il rapporto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) In, finora, sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza 29 segnalazioni divenose intracraniche. E 5divenose in sede atipica, segnalatela somministrazione delanti-Covid Vaxzevria di. La maggior parte di questi eventi (2265%) ha interessato le donne con un’età media di circa 48 anni. Solo in un terzo deicirca gli uomini (12, 35%) con un’età media di circa 52 anni. Il tempo medio di insorgenza è stato di circa 8 giornila somministrazione della prima dose. E’ quanto emerge dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Agenziana del farmaco. Il rapporto ...

