Hyundai Renting - La Kona Electric da 267 euro al mese

(Di lunedì 10 maggio 2021) La nuova, la Suv a batterie più venduta in Italia nel 2020, entra a far parte di, con una formula di noleggio a lungo termine dedicata a privati, partite Iva e piccole medie-imprese. Grazie all'iniziativa "Sempre di più, con una rata in meno", la coreana è proposta a partire da 267al(Iva inclusa), con manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, un servizio di customer care dedicato e assicurazione completa di Rca, furto e incendio, riparazione dei danni, infortuni sul conducente e tutela legale. In sostanza, lapunta a conquistare nuovi clienti con una soluzione di mobilità completa e senza pensieri, dedicata a tutti coloro che si affacciano al mondo delle auto elettriche, con una proposta. ...

Non manca il ceo dellaEurope, Michael Cole, il quale ci spiega la strategia coreana sull'... sospensioni o riduzioni dei premi delle polizze e dei canoni del. Raccontiamo le difficoltà ...E' disponibile anche la formula di noleggio a lungo termine: la versione 39 kWh XLine prevede 36 canoni mensili da 355 euro che includono tutti i servizi di mobilità. Infine, per la ...Nel programma Hyundai Renting fa ufficialmente il suo ingresso anche Kona Electric. Tra le auto a batteria più vendute e apprezzate in Italia nel 2020, Kona elettrica, recentemente aggiornata, gode de ...Ecco come cambia e soprattutto come si guida il modello a batteria della Hyundai disponibile anche nelle versioni a benzina, full e mild hybrid. Andrea ...