Hugo Sanchez, dalle acrobazie alla targa rimossa dai tifosi dell’Atletico fino alla tragica morte del figlio (Di lunedì 10 maggio 2021) La storia di Hugo Sanchez. Leggendario attaccante messicano, ha iniziato la carriera con la maglia dell’UNAM Pumas, poi una breve esperienza con il San Diego Rockers. Si trasferisce in Spagna, all’Atletico Madrid, poi agli arcirivali del Real. Con i Blancos segna 164 gol in 207 partite. Una buona stagione con il Rayo Vallecano, poi esperienze non entusiasmanti con Atlante, LASK Link, Dallas e Atlético Celaya. Vanta 58 presenze e 29 gol la maglia della nazionale messicana. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore, senza fortuna. Celebri i suoi gol in acrobazia, molti in rovesciata, oltre a colpi come il doppio passo e l’elastico. Sul “Paseo de las Leyendas” i tifosi dell’Atletico Madrid hanno sostituito la targa di Hugo Sanchez con ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) La storia di. Leggendario attaccante messicano, ha iniziato la carriera con la maglia dell’UNAM Pumas, poi una breve esperienza con il San Diego Rockers. Si trasferisce in Spagna, all’Atletico Madrid, poi agli arcirivali del Real. Con i Blancos segna 164 gol in 207 partite. Una buona stagione con il Rayo Vallecano, poi esperienze non entusiasmanti con Atlante, LASK Link, Ds e Atlético Celaya. Vanta 58 presenze e 29 gol la maglia della nazionale messicana. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore, senza fortuna. Celebri i suoi gol in acrobazia, molti in rovesciata, oltre a colpi come il doppio passo e l’elastico. Sul “Paseo de las Leyendas” iMadrid hanno sostituito ladicon ...

Advertising

SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL CALCIO ?? 8?ttavi di finale Scegli il miglior CENTRAVANTI di tutti i tempi tra: ??… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL CALCIO ?? 8?ttavi di finale Scegli il miglior CENTRAVANTI di tutti i tempi… - EsselKobina39 : @brfootball @ESbeINSPORTS Most missed penalties in ALL the history of La Liga: 15 Hugo Sanchez 14 MESSI 13 Quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Sanchez Ciro Immobile: tutti i record del bomber laziale! Raggiunta un'altra grande bandiera laziale Infatti a 38 reti troviamo Hugo Sanchez del Real, per esempio, ma se vogliamo pensare in grande abbiamo a 4 8 reti Cristiano Ronaldo nel 2014 - 15 con il Real Madrid e a 50 Lione Messi nel Barcellona ...

Il Manchester City vince la Carabao Cup: battuto il Tottenham 1 - 0 La cronaca del match TOTTENHAM HOTSPUR: Hugo Lloris; Reguilón, Toby Alderweireld, Eric Dier, Serge Aurier (dal 45' st Steven Bergwijn), Pierre - Emile Højbjerg (dal 39' st Dele Alli), Harry Winks, ...

Hugo Sanchez, dalle acrobazie alla targa rimossa dai tifosi dell’Atletico fino alla tragica morte de ... CalcioWeb Valencia-Valladolid 3-0 Vittoria senza patemi per il Valencia che ha lasciato solo le briciole al Valladolid incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Salvador González hanno control ...

Tottenham-Sheffield United 4-0 Gara a senso unico quella che ha visto affrontarsi Tottenham e Sheffield United. La differenza tra le prestazioni delle due squadre è stata notevole, impossibile non accorgersi della diversità del tas ...

Infatti a 38 reti troviamodel Real, per esempio, ma se vogliamo pensare in grande abbiamo a 4 8 reti Cristiano Ronaldo nel 2014 - 15 con il Real Madrid e a 50 Lione Messi nel Barcellona ...La cronaca del match TOTTENHAM HOTSPUR:Lloris; Reguilón, Toby Alderweireld, Eric Dier, Serge Aurier (dal 45' st Steven Bergwijn), Pierre - Emile Højbjerg (dal 39' st Dele Alli), Harry Winks, ...Vittoria senza patemi per il Valencia che ha lasciato solo le briciole al Valladolid incapace di reagire all'iniziale svantaggio. E' stata una partita che gli uomini di Salvador González hanno control ...Gara a senso unico quella che ha visto affrontarsi Tottenham e Sheffield United. La differenza tra le prestazioni delle due squadre è stata notevole, impossibile non accorgersi della diversità del tas ...