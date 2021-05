House of Gucci: Lady Gaga saluta l'Italia con lacrime e tulipani dopo la fine delle riprese (FOTO) (Di lunedì 10 maggio 2021) Il commovente commiato di Lady Gaga all'Italia dopo la fine della lavorazione del biopic di Ridley Scott House of Gucci, che vede la cantante nei panni della vedova nera Patrizia Reggiani. Le riprese di House of Gucci si sono concluse e Lady Gaga ha salutato l'Italia e i fan tra le lacrime ringraziando tutti per il calore con un mazzo di tulipani gialli. Lady Gaga aveva confermato la fine delle riprese di House of Gucci in un post su Instagram in cui tende i pugni verso il regista Ridley Scott in un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Il commovente commiato diall'ladella lavorazione del biopic di Ridley Scottof, che vede la cantante nei panni della vedova nera Patrizia Reggiani. Lediofsi sono concluse ehato l'e i fan tra leringraziando tutti per il calore con un mazzo digialli.aveva confermato ladiofin un post su Instagram in cui tende i pugni verso il regista Ridley Scott in un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi sostenuto: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Spero di avervi reso orgogliosi. Io sono orgogliosa di essere italiana.” ???? #LadyGaga #HouseOfGucci - massyscalinci : RT @ParamountItalia: “Spero di avervi reso orgogliosi. Io sono orgogliosa di essere italiana.” ???? #LadyGaga #HouseOfGucci - Open_gol : Lady Gaga: «Prego per la mia terra di origine, costruita sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Orgogliosa… - ParamountItalia : “Spero di avervi reso orgogliosi. Io sono orgogliosa di essere italiana.” ???? #LadyGaga #HouseOfGucci -