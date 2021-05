Hood | Outlaws & Legends | trailer di lancio su PC | PS5 | PS4 e Xbox – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sumo Digital e Focus Home Interactive hanno pubblicato un coinvolgentediper, disponibile da oggi su PC, PS5, PS4 e..è protagonista di uno spettacolarediper celebrare l’uscita del gioco, disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4,Series XS eOne. Come avrete letto nel nostro provato di, il titolo di Sumo Digital offre un’interessante esperienza PvPvE in cui due squadre si sfidano per la conquista di un bottino. Sullo sfondo di ...

Da oggi disponibile Hood: Outlaws & Legends, nuovo originale gioco multiplayer sviluppato da Sumo Digital. Hood: Outlaws & Legends è da oggi disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il gioco multiplayer mette bande rivali l'una contro l'altra con l'intenzione di organizzare rapine e rubare ricchezze e tesori dall'IA che le difende. Ispirandosi a racconti...