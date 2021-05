Hood | Outlaws & Legends disponibile oggi nella versione finale Il trailer di lancio tra rapine e Robin Hood

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha ricevuto undiche fa sapere ai fan che il titolo PvEvP è oraper tutti dopo un fine settimana di accesso anticipato per coloro che avevano preordinato il gioco. In ogni partita di, due squadre di quattro giocatori devono pianificare ed eseguire una rapina in ogni ambiente cercando di evitare le guardie IA di pattuglia e l'altra squadra. Ogni membro di una squadra ha il proprio set unico di abilità che consente di scegliere un approccio furtivo o più votato all'azione. "In un regno spietato e senza controllo, ribelli e furfanti provenienti da ogni dove si affrontano per reclamare un ...

Advertising

SMARTCDKEYS_IT : ???? HOOD: OUTLAWS & LEGENDS è ora disponibile! Ottieni il gioco al prezzo più basso qui. Link:… - zazoomblog : Hood: Outlaws & Legends disponibile da oggi nella versione finale. Pubblicato il trailer di lancio - #Hood:… - misteruplay2016 : Hood: Outlaws & Legends disponibile da oggi nella versione finale. Pubblicato il trailer di lancio - GamingTalker : Hood Outlaws & Legends è ora disponibile, vediamo il trailer di lancio - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il trailer di lancio di #HoodOutlawsandLegends celebra il lancio della versione finale. -

Ultime Notizie dalla rete : Hood Outlaws

and Legends , il gioco multiplayer PvPvE sviluppato di Sumo Digital e Focus Home Interactive è ora disponibile! Per l'occasione hanno rilasciato il trailer di lancio diand ...& Legends è la proposta videoludica più recente incentrata sull'eroe folcloristico britannico, disponibile ufficialmente su PC e console di vecchia e attuale oggi dopo aver debuttato il ...Come al solito, unisciti a noi sulla nostra pagina di GR Live alle 16:00 per due ore di follia multiplayer. E, nel frattempo, assicurati di controllare l'ultimo trailer di Hood: Outlaws & Legends di s ...Arriva oggi Hood: Outlaws & Legends. Per festeggiare il lancio del gioco avvenuto oggi (anche se era giocabile dal 7 maggio per chi lo aveva pre-ordinato), Focus Home Interactive e Sumo Digital hanno ...