Hockey ghiaccio | focoloaio Covid nella Nazionale azzurra | i casi salgono a 10

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il coronavirus continua a perseguitare laitaliana disu. Sono 10 idi positività nel gruppo azzurro: si tratta di 7 giocatori, un membro del coaching staff e due membri dello staff di supporto alla squadra. Per rispettare il diritto alla riservatezza in tema di dati sensibili come quelli legati allo stato di salute, e in attesa dei risultati di ulteriori test che potrebbero far considerare guarite le persone coinvolte, i nomi di coloro che sono stati trovati positivi al Sars-CoV-2 non sono stati resi noti. Per motivi precauzionali, d’intesa con lo staff tecnico, la Federazione italiana ha deciso di sospendere gli allenamenti di squadra allo scopo di ridurre al minimo ogni tipo di contatto e di ocone di contagio. SportFace.

Advertising

OA_Sport : #Hockeyghiaccio, 7 giocatori della Nazionale positivi al Covid, squadra in “bolla” e nuove convocazioni - milanocortina26 : RT @fisg_it: #COVID19 Sono 10 i casi di positività nella nazionale di hockey su ghiaccio che sta preparando i Mondiali Top Division. Allen… - zizionice : RT @fisg_it: #COVID19 Sono 10 i casi di positività nella nazionale di hockey su ghiaccio che sta preparando i Mondiali Top Division. Allen… - fisg_it : #COVID19 Sono 10 i casi di positività nella nazionale di hockey su ghiaccio che sta preparando i Mondiali Top Divi… - somethingleft : La vicenda del rigore dato/tolto al Benevento si risolve solo di fronte ad una scelta di trasparenza delle scelte a… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

Sportface.it

Nuova chiamata azzurra per Santino Stillitano, il comasco portiere della Nazionale disuparalimpico. Classe 1969, il lariano è il punto di riferimento per il gruppo azzurro, che si sta preparando ai Campionati del Mondo, che andranno in scena ad Ostrava, in Repubblica ...Circa 5000 tifosi sono scesi nelle vie di Zugo la scorsa notte per celebrare il titolo di campione svizzero di disco suvinto dell'EV Zug. Quattro persone sono state ferite durante i festeggiamenti sull'Arenaplatz. I soccorritori hanno dovuto medicare tre persone che presentavano ferite da taglio. Queste non ...Situazione difficile all'interno della Nazionale di hockey su ghiaccio italiana per via di un focolaio Covid: le ultime ...La preparazione della Nazionale italiana di hockey ghiaccio verso i Mondiali di Riga (Lettonia) che si disputeranno dal 21 maggio al 6 giugno, prosegue tra notevoli difficoltà legate al Covid-19. Come ...