“Ho paura ma tornerò a studiare”: il coraggio di Arifa, la studentessa di 17 anni sopravvissuta alla strage di Kabul (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà un caso, sarà il destino, ma se si cerca il significato del nome “Arifa” si scoprirà che è proprio quello di “istruito, esperto, erudito”. Arifa è il nome di una studentessa di 17 anni sopravvissuta al triplo attentato di fronte a una scuola di Kabul che lo scorso sabato 8 maggio ha causato la morte di 68 persone e ferito altre 165. Arifa porta i segni di quell’attentato, si trova in un letto d’ospedale, è impaurita ma determinata: tornerà a studiare, nonostante tutto. “La paura ci sarà, ma continuerò i miei studi”, ha detto al giornalista Richard Engel della NBC. Le esplosioni sono avvenute nel distretto di Dasht-e-Barchi, abitato principalmente dalla minoranza sciita hazara, a ovest della capitale afghana, ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà un caso, sarà il destino, ma se si cerca il significato del nome “” si scoprirà che è proprio quello di “istruito, esperto, erudito”.è il nome di unadi 17al triplo attentato di fronte a una scuola diche lo scorso sabato 8 maggio ha causato la morte di 68 persone e ferito altre 165.porta i segni di quell’attentato, si trova in un letto d’ospedale, è impaurita ma determinata: tornerà a, nonostante tutto. “Laci sarà, ma continuerò i miei studi”, ha detto al giornalista Richard Engel della NBC. Le esplosioni sono avvenute nel distretto di Dasht-e-Barchi, abitato principalmente dminoranza sciita hazara, a ovest della capitale afghana, ...

