“Ho avuto davvero paura”. Incidente Brando Giorgi, cosa è successo davvero all’Isola dei Famosi (Di lunedì 10 maggio 2021) Brando Giorgi, il racconto sull’Incidente. Momenti delicati, senza dubbio, per l’ex naufrago costretto a lasciare l’Isola dei Famosi a causa dell’Incidente all’occhio destro. Brando ha spiegato tutto di fronte alle telecamere di Domenica Live, salotto in cui molti Vip hanno sempre avuto modo di lasciare emergere qualcosa in più sulla loro vita, sia intima che professionale. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, nelle parole di Brando anche la forza della vicinanza in studio della moglie Daniela: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”. Il racconto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021), il racconto sull’. Momenti delicati, senza dubbio, per l’ex naufrago costretto a lasciare l’Isola deia causa dell’all’occhio destro.ha spiegato tutto di fronte alle telecamere di Domenica Live, salotto in cui molti Vip hanno sempremodo di lasciare emergere qualin più sulla loro vita, sia intima che professionale. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, nelle parole dianche la forza della vicinanza in studio della moglie Daniela: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”. Il racconto ...

