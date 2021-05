Gwyneth Paltrow confessa | “In quarantena ho rischiato l’alcolismo Amo il whisky e preparo questa fantastico Buster Paltrow”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Inho”. A rendereconfessione davvero scottante è il fatto che a farla è, proprio lei, la diva più salutista di Hollywood, la guru del vivere sano che ha fatto del suo stile di vita un business milionario. La confidenza è arrivata a sorpresa, come riferito dal tabloid britannico Mirror: “Mi sono concessa più drink al giorno, sette sere alla settimana durante tutto l’ultimo anno. Ho bevuto alcol per affrontare la-ha detto l’attrice premio Oscar -. Bevevo sette sere su sette e mangiavo pasta e pane. Sono stata completamente fuori dalle regole”. In particolare,ha ammesso di esser stata “fregata” da un cocktail da lei inventato in onore di suo nonno, il ...