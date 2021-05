Guardia Sanframondi | è la settimana del Giro d’Italia | tutte le iniziative promosse

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – È ladel. Sabato prossimo la carovana rosa approderà nel Sannio con la tappa Foggia-, di 173 km di cui quasi un terzo in provincia di Benevento, dopo lo scollinamento di Bocca della Selva e il passaggio nei comuni di Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Telese Terme e Castelvenere. Centosettantasei corridori si contenderanno il “Trofeo Senza Fine”, da assegnare dopo la cronometro di Milano del 30 maggio, ultima tappa di questa 104esima edizione del. Continuano intanto le proposte messe in atto dall’Amministrazione Comunale legate alla valorizzazione del territorio nell’attesa della classica seguita in tutto il ...

Sabato 15 maggio il Giro d'Italia torna a Lucera, almeno di passaggio nella tappa che da Foggia porta a. Per l'occasione il sindaco Giuseppe Pitta ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine per quella data, e il divieto di vendita di bevande da asporto (vetro e lattine) in ...Il giorno successivo, sabato 15 maggio 2021, con partenza da Foggia e arrivo adopo 170 chilometri, il Giro d'Italia attraverserà nuovamente il Molise, passando per gli svincoli ...