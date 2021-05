Grey's Anatomy 18 ottiene il via libera: ABC ha annunciato il rinnovo del medical drama (Di lunedì 10 maggio 2021) ABC ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Grey's Anatomy, serie arrivata alla stagione 18, e dello spinoff Station 19. Grey's Anatomy 18 ha ottenuto il via libera alla produzione dopo che è stato raggiunto l'accordo con la protagonista Ellen Pompeo, permettendo così ad ABC di annunciare il rinnovo del medical drama. Il network, inoltre, ha confermato il ritorno dello spinoff Station 19 per una quinta stagione. Grey's Anatomy è la serie più longeva di ABC ed è stata creata e prodotta da Shonda Rhimes. Krista Vernoff è attualmente la showrunner del progetto con protagonista Ellen Pompeo, che ha rinnovato il suo accordo con il network per un anno, nella parte di Meredith ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) ABC haufficialmente ildi's, serie arrivata alla stagione 18, e dello spinoff Station 19.'s18 ha ottenuto il viaalla produzione dopo che è stato raggiunto l'accordo con la protagonista Ellen Pompeo, permettendo così ad ABC di annunciare ildel. Il network, inoltre, ha confermato il ritorno dello spinoff Station 19 per una quinta stagione.'sè la serie più longeva di ABC ed è stata creata e prodotta da Shonda Rhimes. Krista Vernoff è attualmente la showrunner del progetto con protagonista Ellen Pompeo, che ha rinnovato il suo accordo con il network per un anno, nella parte di Meredith ...

