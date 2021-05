Gravina sul rinnovo di Mancini: “L’annuncio può arrivare nei prossimi giorni” (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nella sua intervista a Rai Radio 1 ha parlato anche del futuro del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. “L’auspicio è fare un buon Europeo. Abbiamo un obiettivo: continuare a coltivare l’entusiasmo dei nostri tifosi. Nei prossimi giorni spero si possa annunciare il rinnovo di Mancini, con il quale vogliamo continuare il percorso di crescita”. FOTO: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, nella sua intervista a Rai Radio 1 ha parlato anche del futuro del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto. “L’auspicio è fare un buon Europeo. Abbiamo un obiettivo: continuare a coltivare l’entusiasmo dei nostri tifosi. Neispero si possa annunciare ildi, con il quale vogliamo continuare il percorso di crescita”. FOTO: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

