Gravina sul nuovo format della Coppa Italia | “C’è stata scarsità di dialogo”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidenteFigc, Gabriele, a Radio Uno, ha detto la sua anche sullache prevede la partecipazione solo di squadre di serie A e B. “Credo pesi un errore strategico, di metodo di lavoro, che purtroppo contraddistingue spesso il mondo dello sport e del calcio: ladi. Io penso che le componenti debbano parlarsi e confrontarsi un po’ di più, partecipando ai processi legati a una progettualità. Non c’è collegamento con la Superlega, ma soltanto l’esigenza oggettiva di un calendario intasato, di molte gare previste in più rispetto al passato, il mondiale 2022 che spezza la stagione. Bisogna parlarsi di più, la federazione si adopererà: una modifica della auspicavamo un po’ tutti, così c’è stato un errore di comunicazione ...

"Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l'Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve". Così il presidente della federcalcio Gabrieleprogetto Superlega che vede tre club europei tra cui la Juve tenere il punto nei confronti dell'Uefa. "Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una ......momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore " proseguea ... 'Speriamo presto annuncio rinnovo Mancini' Chiusura sull'imminente Europeo efuturo della ...“Spero di poter fare da mediatore, lo farò a brrevissimo, perché questo braccio di ferro tra i tre club e l’Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve”. Così il presidente della federcalcio Gabri ...Cambia il format della Coppa Italia con l'esclusione dalla prossima edizione delle squadre di Serie C. Questo il pensiero di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni ...