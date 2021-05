Gravina | “Se la Juve non lascia la Superlega sarà fuori dalla Serie A”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 maggio 2021) La cosa è abbastanza ovvia, essendoci una norma apposita, ma sentirlo esplicitato fa un certo effetto: “Lapotrebbe non essere ammessa alla prossimaA”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, spiegando che non si faranno eccezioni. I club ribelli che non sono ancora rientrati nel novero dell’Uefa non hanno scelta. “Lasarebbe esclusa se non si ritira– dice. Come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui lantus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe. Io spero però che presto cessi ...