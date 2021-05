Gravina: “Salernitana promossa in Serie A? Lotito dovrà vendere la società altrimenti non potranno iscriversi” (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in un’intervista a Radio Rai, ha detto la sua sulla possibile promozione in Serie A della Salernitana che ha come proprietario il presidente della Lazio Claudio Lotito. “Noi abbiamo un articolo chiaro, il 16 bis delle NOIF rafforza un principio statutario previsto all’art.7 comma 8: è una regola in linea con quelle UEFA che non consente le partecipazioni in più società a livello professionistico. Il presidente Lotito ha goduto di una deroga avuta anni fa. Tutti sapevano cosa sarebbe successo: grandi auguri alla Salernitana per questo storico traguardo che potrebbe centrare, ma le regole sono le regole. La situazione di controllo non può essere continuata e comporterebbe la non iscrizione al campionato”. FOTO: Sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, in un’intervista a Radio Rai, ha detto la sua sulla possibile promozione inA dellache ha come proprietario il presidente della Lazio Claudio. “Noi abbiamo un articolo chiaro, il 16 bis delle NOIF rafforza un principio statutario previsto all’art.7 comma 8: è una regola in linea con quelle UEFA che non consente le partecipazioni in piùa livello professionistico. Il presidenteha goduto di una deroga avuta anni fa. Tutti sapevano cosa sarebbe successo: grandi auguri allaper questo storico traguardo che potrebbe centrare, ma le regole sono le regole. La situazione di controllo non può essere continuata e comporterebbe la non iscrizione al campionato”. FOTO: Sito ufficiale ...

